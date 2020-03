Novomeška bolnišnica odpovedala vse nenujne posege in specialistične preglede za bolnike iz Bele krajine

Z leve: Bojan Kostić, predstojnik UC Splošne bolnišnice Novo mesto, direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan in strokovni direktor dr. Milivoj Piletič. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je v okviru dodatnih ukrepov za omejitev okužbe s koronavirusom odpovedala vse nenujne specialistične preglede in druge posege za bolnike iz Bele krajine, ki so bili naročeni v naslednjih 14 dnevih. Razmere, kot je dejala direktorica Milena Kramar Zupan, bodo spremljali sproti, in če bo potrebno, bodo sprejeti še bolj rigorozne ukrepe.

V novomeški bolnišnici morebitne okužene s koronavirusom od sobote dalje na odvzem brisov sprejemajo v pritličju nekdanje interne bolnišnice. Do zdaj so skupaj vzeli 72 brisov, od katerih je bilo osem pozitivnih, to število pa se lahko že kmalu spremeni, je povedala.

V stari interni so v drugem nadstropju pripravili tudi prostor za primer večje okužbe, po besedah strokovnega direktorja Milijova Piletiča lahko v prvi fazi oskrbijo tri bolnike, ki so resno bolni in potrebujejo intenzivno zdravljenje, in 20 bolnikov z okužbo koronavirusa, kasneje pa lahko to še razširijo, in sicer na devet intenzivnih postelj in 35 postelj za obolele. To je v primeru, da bolnišnice po državi, ki zdaj sprejemajo obolele, povečanega števila ne bodo več zmogle oz. ko bo v vsej državi število hospitaliziranih okuženih preseglo sto, je dodala Kramar Zupanova.

Povedala je še, da je 13 zaposlenih v bolnišnici zaradi rizičnosti v samoizolaciji na domu, kar vpliva tudi na kadrovsko sestavo. Predstojnik Urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto Bojan Kostić je pojasnil, da gre za zaposlene, za katere so ugotovili, da so lahko bili v kakšnem rizičnem stiku z nekom, ki je bil okužen ali je prihajal iz tujine iz tistih rizičnih regij v tujini. »Da bi zaščitili druge zaposlene, bolnike in njih same, smo jih odstranili iz delovnega procesa,« je dejal.

