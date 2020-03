Prenova doma kulture se zaključuje

10.3.2020 | 13:30

Notranjost doma kulture v Šentdvidu pri Stični že dobiva drugačno podobo. (Foto: G. S.)

Šentvid pri Stični - V Šentvidu pri Stični se pospešeno nadaljuje obnova notranjosti kulturnega doma. Dela izvaja podjetje Primkom iz Ljubljane, zaključena pa bodo do konca tega meseca.

Prenova kulturnega doma ohranja obstoječo prostorsko zasnovo, cilj naložbe pa je celostna posodobitev interierja v kleti, dvorani, balkonu in zaodrju. V dvorani je nov tlak s hidroizolacijo in toplotno izolacijo, položili so tudi že parket. Na podaljšanem balkonu je nameščena stopničasta lesena konstrukcija za stole, na balkonu in ob stopnicah bo nova steklena ograja, predviden pa je tudi prostor za avdio video opremo, so orisali na ivanški občinski upravi.

Vhodni del parterja pod balkonom je pregrajen z novimi stenami, ob preddverju so nove sanitarije za obiskovalce, obnovili bodo še obstoječ lesen oder za nastopajoče z lesenim podom, zamenjali čelno oblogo odra in lesene stopnice za na oder. V izdelavi je obešen strop iz lesenih akustičnih plošč z vgradnimi lučmi, akustične obloge pa so predvidene tudi na stenah med radiatorji do okenskih parapetov, ki bodo lahko služile priložnostnim razstavam slik. Na oknih dvorane bodo nameščeni notranji zatemnitveni »screen« roloji, oder pa bodo krasile tudi nove odrske zavese.

V zaodrju so postavili nove montažne predelne stene, delajo omare za noše in rekvizite, čajno kuhinjo, pult za ličenje in klopi za nastopajoče. Sanitarije za nastopajoče v zaodrju so že prenovljene, so podrobno opisali, kar vse se je in se še bo naredilo.

M. Ž., Foto: G. Stopar

