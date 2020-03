Helikopter dvakrat nad Posavjem

10.3.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

V naselju Štrit, občina Škocjan, so včeraj ob 6.13 uri gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bučka so nadzirali izgorevanje. Ogenj ni povzročil škode.

Ob 18.04 so v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorele smeti. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 18.38 so v ulici Kočevje v Črnomlju, gasilci PGD Črnomelj pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri prenosu obolele osebe.

Ob 13.33 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala s helikopterjem poškodovano osebo iz Radne v UC Celje. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe in zavarovali območje pristanka helikopterja.

Ob 12.04 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal obolelo osebo iz Sevnice v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so nudili pomoč pri prenosu obolele osebe in zavarovali območje pristanka helikopterja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE, na izvodu OB CESTI PROSTOZRAČNO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo0:

- od 8:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI, na izvodu Učakovci;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUDNO SELO, na izvodu Vivodinac.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE, izvod Štrucelj.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju:

- TP TRSTENIK, izvod TRSTENIK ŠKULJ REZI med 8:00 in 14:00;

- TP HOM, izvod HOM med 9:00 in 11:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brezina - nizkonapetostna izvod Gornja Brezina desno Kos in Cerjak med 8. in 11. uro.

M. K.