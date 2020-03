Kdaj bo država razumela, da si te ceste ne želijo?

10.3.2020 | 09:20

Na zadnji občinski seji, na desni župan Marjan Hribar.

Šmarješke Toplice - Šmarješki občinski svetniki so se na zadnji občinski seji znova odločno izrekli zoper načrtovano umestitev 3. razvojne osi skozi območje njihove občine. S soglasno sprejetim sklepom so potrdili, da predlagana trasa ni ne prostorsko ne tehnično utemeljena.

»3. razvojne osi na območju šmarješke občine zagotovo nikoli ne bo. V nobenem primeru ne bomo pristali na to, da bi ta cesta presekala naše čudovito okolje. Sicer lahko pozabimo na nadaljnji razvoj kmetijstva, turizma, gostinstva…,« pravi župan Marjan Hribar.

Takšno stališče občine ni nič novega, saj je Občina Šmarješke Toplice ves čas svojega obstoja odločno nasprotovala poteku te ceste skozi njihove kraje in je tako verjetno edina, ki si 3. razvojne osi ne želi. A država, ki ji je takšno mnenje še kako znano, saj so z občine dobili nešteto dopisov, izjav, sklepov občinskih svetov in pripomb na predlagane variante, kot da jih ne sliši in upošteva.

Stane Bajuk

Stane Bajuk, višji svetovalec za komunalo, cestno infrastrukturo in varstvo okolja na občinski upravi, je svetnikom predstavil kronologijo umešanja cestne povezave v prostor in povedal, da so jim prvo študijo variant predstavili pred dvanajstimi leti. Takrat je občina odločno rekla ne, občinski svet je sprejel sklep z negativnim mnenjem.

Tudi v prihodnjih letih so se takratni občinski svetniki odločno izrekli proti umestitvi 3. razvojne osi, nazadnje leta 2016 ob javni razgrnitvi študije variant z najugodnejšo različico po območju šmarješke občine. » Za enkrat nimamo jasnega odgovora, kako je s srednjim delom poteka trase - severni del je več ali manj definiran, južni del bo šel zdaj v izvedbo, za srednji del pa kljub trudu nimamo informacij,« je dejal Bajuk.

Bodo pa svetnikom kmalu predstavili neodvisno strokovno študijo, ki jo je opravil Alojzij Juvanc in govori šmarješki dolini v prid. Občina jo je naročila in plačala, a ker so do nje prišli jeseni 2018, torej v predvolilnem času, o njej do zdaj nikoli ni bilo govora.

Več o razpravi v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni neevedni Imeli bi radi razvoj ! in nekakšen mir,kar vsekakor ne gre skupaj ! Ta cesta pa ni pomembna samo za Ta okoliš !,Ko pa bo enkrat postalo Ozko Grlo,bo pa že Prepozno !!! ŽAL!,kdo bo pa tedaj odgvarjal ?!?!,ali se bodo začeli dogajati Čudeži ! Preglej samo prijavljene komentatorje