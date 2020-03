Pošteno napihal, zato so ga pridržali

10.3.2020 | 11:25

Policisti PP Metlika so včeraj med kontrolo prometa na območju Krašnjega vrha ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 62-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi nedostojnega vedenja so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Ukradel 12 akumulatorjev

V Borštu na območju Brežic je med soboto in ponedeljkom nekdo iz šestih tovornih vozil ukradel 12 akumulatorjev in povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Ob suhomesnate dobrote

V noči na ponedeljek je v Dobravi pri Škocjanu neznanec skozi okno vlomil v garažo stanovanjske hiše in odnesel suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 3000 evrov.

Iztočil gorivo

V Čatežu ob Savi je od četrtka so včeraj nekdo vlomil v rezervoarja dveh tovornih vozil ter iztočil gorivo. Škode je za okoli 600 evrov.

Prijeli tri državljane Kosova

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Obrežja izsledili in prijeli tri državljane Kosova, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

