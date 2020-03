Tudi sejem na Veseli gori prestavljen

10.3.2020 | 10:15

Gregorjev sejem na Veseli Gori vsako leto obišče precej ljudi. (Foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Iz Občine Šentrupert so pravkar sporočili, da skladno z navodili Ministrstva za zdravje in NIJZ ter glede na povečano nevarnost okužb s koronavirusom tradicionalni Gregorjev sejem na Veseli Gori, ki bi moral biti to soboto, prestavljajo na kasnejši termin.

Gregorjev sejem na Veseli Gori, se ponaša z več kot 200-letno tradicijo. Včasih je bil to predvsem živinski sejem, danes pa se poleg običajne sejmarske krame dobi izdelke ljudske obrti – orodje, opremo, lončene izdelke in izdelke suhe robe, domače dobrote, predvsem pa ljudje radi pridejo po sadike trsov in dreves ter različna semena.

Lani se je na sejmu predstavilo več kot 60 razstavljavcev, med njimi trsničarji in krošnjarji, prodajalci suhe robe, semen in mesnin ter obrtniki in podjetniki. V sklopu sejemskega dogajanja v cerkvi sv. Frančiška Ksaverija sv. poteka tudi maša, ki izvira iz tradicije omenjenega sejma, saj so bila prav romanja povod, da se je skozi zgodovino na Veseli Gori razvilo sejemsko dogajanje.

R. N.