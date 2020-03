Evropsko sodišče za človekove pravice zavrnilo pritožbo Romov

10.3.2020 | 14:55

Fotografija je ilustrativna (Foto: L. M., arhiv DL)

Strasbourg - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zavrnilo pritožbo dveh romskih družin zaradi nezagotavljanja dostopa do pitne vode v romskih naseljih. Sodišče v sodbi ni ugotovilo kršitve posameznih členov evropske konvencije o človekovih pravicah. V Amnesty International Slovenije so nad sodbo razočarani in so že napovedali pritožbo na veliki senat omenjenega sodišča.

ESČP je obravnavalo pritožbi 14-članske romske družine Novak iz Dobruške vasi v škocjanski občini ter dveh Romov, očeta in sina Hudorovič, iz Goriče vasi pri Ribnici. Romski družini sta pred ESČP zatrjevali kršitve prepovedi mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (3. člen), kršitve pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (8. člen) ter kršitve prepovedi diskriminacije iz 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, saj v nelegalnih romskih naselij nimata dostopa do osnovnih javnih storitev, kot so pitna voda in sanitarije.

Sodniki so ocenili, da so bili ukrepi Slovenije za zagotovitev pitne vode v dveh romskih naseljih zadostni. Pri teh ukrepih je država tudi upoštevala dejstvo, da so Romi deprivilegirana oziroma ranljiva skupina prebivalstva, so zapisali v sodbi. Poleg tega bi pritožniki s socialnimi transferji, ki jih prejemajo od države, lahko sami pripomogli k urejanju dostopa do pitne vode, so še ocenili.

Na odločitev so se takoj v Amnesty International Slovenije (AIS), kjer so Romom pomagali pri pritožbi. »Odločitev sodišča nas je zelo razočarala. A verjamemo, da imamo prav. Oblastem, javnosti in tudi romski manjšini sporočamo, da še ni konec: pritožili se bomo na veliki senat. Priprave se začnejo takoj,« je dejala direktorica AIS Nataša Posel.

Tudi varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina po sodbi evropskega sodišča upa, da ni konec prizadevanj, da bi se vsem prebivalcem Slovenije omogočalo življenje v dostojnih bivanjskih razmerah.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Franci D Verjamem, da imajo pravico do vode, ampak ne na moj račun! Preglej samo prijavljene komentatorje