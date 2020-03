V ZD Novo mesto zaradi koronavirusa prenaročajo bolnike

10.3.2020 | 15:45

Na novinarski konferenci: v sredini Alenka Simonič, na desni njen pomočnik za zdravstveno nego in na levi Jana Mrvar.dr. med. spec druž. med.

Novo mesto - V zvezi z aktualno problematiko koronavirusa so v Zdravstvenem domu Novo mesto sklicali novinarsko konferenco. Direktorica Alenka Simonič je v prisotnosti najožjega tima povedala, da njihov zavod že vseskozi spremlja in upošteva vsa navodila pristojnih inštitucij, kot sta Ministrstvo za zdravje RS in Nacionalni inštitut za varovanje zdravje RS.

Ukrepe sprejemajo sorazmerno in postopno. Že prejšnji petek so na glavnem vhodu poostrili triažo, vstop v ZD, kjer glede na epidemiološko sliko in klinični status vsakega posameznega pacienta napotijo na ustrezno točko zdravstvene obravnave. V ponedeljek so ukrepe dopolnili in poostrili - začeli so s prenaročanjem in odpovedovanjem preventivnih pregledov, najprej pacientov iz belokranjskega območja, od koder se je v našem koncu okužba tudi razširila. Prenaročajo pa tudi ostale preventivne preglede.

Le nujne storitve

»Seveda bomo opravljali vse nujne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko povzročila škodo za paciente,« zagotavlja Simoničeva in pove, da sodelujejo s Splošno bolnišnico Novo mesto in ostalimi zdravstvenimi domovi v regiji. Paciente prenaročajo oz. se dogovarjajo o potrebnih nujnih storitvah, »vse z namenom, da imamo na razpolago dovolj kadra,« je dejala Simoničeva in zagotovila, da imajo sedaj dovolj tako kadra, kot opreme in zmogljivosti. Pričakujejo pa, da se bo virus verjetno še razširil in na morebitno novo situacijo - ta se spreminja v urah - se bodo seveda prilagodili in ukrepali.

Dve liniji za informacije

Triažna vstopna točka ob vstopu v ZD Novo mesto.

Dodaten kader potrebujejo za nujno medicinsko pomoč za področje Bele krajine ter za vstopno triažno točko na glavnem vhodu zdravstvenega doma in za kombinacijo na vstop na regijski točki, ki jo imajo skupaj s splošno bolnišnico - gre za eno od 16 v Sloveniji, na kateri sprejemajo okužene paciente oz. tiste s sumom okužbe in kjer se jemlje bris. »Sodelujemo in prilagajamo ekipe in sproščamo dejavnosti, ki v tem trenutku niso najbolj nujne,« pravi direktorica, ki je povedala še, da med njihovim osebjem ni okuženih. le eden od zaposleni, ki je bil v stiku z okuženo osebo, je v samoizolaciji, a od takrat ni bil v zdravstvenem domu ali v stoku s pacienti.

Pozivajo in prosijo vse paciente, da upoštevajo navodila in za vse neodložljive in nujne storitve predhodno pokličejo izbrane os zdravnika in se dogovorijo o obravnavi ali posegu ter uskladijo termin, če je seveda potrebno. V tam namen so dodatno opozorili vse ambulante in sprostili dosegljivost, kar pomeni, da so vse ambulante telefonsko dosegljive ves ordinacijski čas, uvedli so tudi povratne klice, če takrat uslužbenec ni dosegljiv. Še dodatno so uvedli telefonsko linijo na informacijski točki, kar pomeni, da sta za vsa vprašanja in nasvete na voljo dve liniji na telefonski številki: 39-16-700.

V zobozdravstvu podobni ukrepi

»Vse ukrepe smo sprejeli, da bi zajezili in zmanjšali širitev virusa - z vsemi izvajalci, zlasti SB Novo mesto, delujemo res enotno,« je dejala Simoničeva. Paciente poziva še, naj se obnašajo samozaščitno in naj pokličejo svojega osebnega zdravnika. Kot opažajo, so ljudje kar osveščeni in upoštevajo ukrepe in navodila.

In kako velja za zobozdravstvo? Tudi tu so se v ZD odločali v skladu s priporočili zdravniške zbornice: prestavljajo preventivne preglede in posege, vse nujne storitve in bolečinska stanja pa opravljajo, seveda po dogovoru, klicu in posvetu z izbranim zobozdravnikom.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija