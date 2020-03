Prikolica delavcu stisnila nogo

10.3.2020 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Popoldne ob 16.28 se je na Doblički Gori v občini Črnomelj zgodila delovna nesreča, v kateri je traktorska prikolica stisnila delavcu nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj so poškodovanega na kraju oskrbeli in predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.

Na avtocesti je zagorelo tovorno vozilo

Danes ob 6.10 je na avtocesti med priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod v smeri Ljubljane zaradi okvare na turbini motorja zagorelo tovorno vozilo. Pred prihodom gasilcev je ogenj pogasil voznik sam. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in cestišče posuli z absorbentom.

Vode ne bo vseskozi

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Loč pri Dobovi, da bo zaradu vzdrževalnih del na vodovodu, od srede, 11. marca, do predvidoma torka, 31.marca, med 7.30 in 14.30 občasno motena dobava pitne vode. Prosijo za razumevanje.

L. M.