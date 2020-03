Mladi parlamentarci o poklicni prihodnosti

11.3.2020 | 08:05

Mladi parlamentarci pri novomeškem županu.

Novo mesto - Novomeški rotovž so v začetku tedna zasedli parlamentarci jugovzhodne regije, ki so bili izbrani na občinskih otroških parlamentih. Med sabo so se spoznavali v komunikacijskih delavnicah, delali v štirih skupinah in razpravljali na temo Moja poklicna prihodnost. Mlade parlamentarce je pozdravil župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, zasedanje pa so popestrili učenci Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Kot sporočajo iz Društva prijateljev mladine Mojca Novo mesto, nas bodo na zasedanju 30. nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo 6. aprila, v državnem zboru v Ljubljani zastopali naslednji delegati: David Brezar iz OŠ Mirana Jarca, Črnomelj, Anja Činkole Črček iz OŠ Šmarjeta, Otis Heric Zagrljača iz OŠ Center, Laura Kovačič iz OŠ Trebnje, Maj Mihaličiz OŠ Center, Meta Radež iz OŠ Otočec, Zoja Verbič iz OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični, Lucija Vrbinc iz OŠ Grm, Maks Zorman iz OŠ Bršljin in Lana Zver iz OŠ Veliki Gaber.

L. M., foto: DPM Mojca Novo mesto