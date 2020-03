Gasili avto, saje, travo in smeti

Ob 13.45 sta v Spodnjem Brezovem, občina Ivančna Gorica, trčili osebni vozili. Pred prihodom gasilcev so bili udeleženi že izven vozil. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so odklopili akumulatorja, posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem, policiji in delavcem DARS-a pri usmerjanju prometa in oskrbi dveh lažje poškodovanih oseb, ki sta bili prepeljani na pregled v UKC Ljubljana.

Sinoči ob 19.49 uri je v ulici Brezje v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar, ki je uničil vozilo in okoli 25 kvadratnih metrov grmičevja. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 15.22 so v Grosuplju zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Pred prihodom gasilcev PGD Grosuplje so požar v dimniku omejili stanovalci. Gasilci so požar pogasili, očistili celotno vertikalo in jo pregledali s termovizijsko kamero ter saje iznesli na prosto. Na kraju je bil prisoten tudi dimnikar.

Ob 21.26 so v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorele smeti. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 10.16 so na Novomeški cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili travniški požar na površini 200 kvadratnih metrov.

Ob 17.15 so gasilci PGD Kočevje v Kočevju pogasili travniški požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov.

Kaj je v potoku?

Ob 14.28 so v naselju Vrhovo, občina Radeče, v potoku opazili neznano snov. Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so v potok namestili lovilna črevesa in pivnike. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVLJA;

- od 11:30 do 14:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. DOLE in GOR. DOLE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 13:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA na izvodu Vzhod-Ivec.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO;

- od 13:00 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORIHA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE, NA IZVODU OB CESTI PROSTOZRAČNO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Žalostna gora kamnolom; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Jelovec, Veliki vrh, Kovačev hrib in Gaberje Kašele med 8. in 11. uro.

