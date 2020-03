Tehnične so padale kot po tekočem traku

11.3.2020 | 08:40

Ramljak je bil zadadi dveh tehničnih napak izključen že v 10. minuti. (Foto: B. B., arhiv DL)

Rogaška Slatina - Košarkarji Krke po treh krogih lige za prvaka ostajajo pri eni zmagi. Sinoči so na gostovanju pri Rogaški po drami v zadnji minuti izgubili z 71:75.

Krka je bila brez poškodovanih Marka Jošila in Paola Marinellija na pragu enega največjih preobratov v tej sezoni. Potem ko je imela Rogaška dobre štiri minute pred koncem tekme že 18 točk prednosti (68:50), bi lahko Novomeščani v zadnjih sekundah prišli do izenačenja ali celo zmage.

Dobro minuto in pol pred koncem so se približali na 70:64, 25 sekund pred koncem po trojki in dodatnem prostem metu Muhameda Pašalića pa na 73:71. Rogaška je nato hitro izgubila žogo in gostje so imeli 19 sekund za zadnji napad. Pašalić je krenil pod koš, a zgrešil težko polaganje.

Tekma brez gledalcev je bila sicer izredno nervozna. Ramljak je že v deseti minuti pri izidu 13:12 za Rogaško dobil dve zaporedni tehnični napaki in je moral s terena, Cosey pa je živce izgubil po dosojenem prekršku v napadu v 36. minuti (66:50). Tudi on je dobil dve tehnični in je moral z igrišča. Da bi bila mera polna, je delegat zaradi nešportnega vedenja po koncu tekme zoper trenerja Krke Vladimirja Anzulovića vložil še disciplinsko prijavo. Posledica vsega teka je 600 evrov kazni za Krko in sklep, da Anzulović na tekmi proti Primorski ne bo smel voditi svoje ekipe.

Prvi strelec Rogaške je bil Ivan Miličević z 19 točkami (6 skokov, trojke 3:5), pri Krki, ki je v prvem polčasu trojke metala 1:18, pa jih je Pašalić dosegel 17.

* Dvorana Rogaška Slatina, gledalcev 0, sodniki: Pukl, Kranjc (oba Maribor), Grbić (Ljubljana).

* Rogaška: Bernard 6 (4:6), Ferme 11 (2:2), Fon 6, Dornik 16 (2:2), Washington 12 (2:3), Durnik 4, Miličević 19 (6:6), Vujasinović 1 (1:2).

* Krka: Cosey 10 (3:4), Jarc 4 (2:2), Škedelj 8 (1:3), Pašalić 17 (1:1), Đapa 2, Fifolt 6 (4:4), Balažič 8 (4:4), Lapornik 10 (0:1), Ramljak 6.

* Prosti meti: Rogaška 17:21, Krka 15:19.

* Met za tri točke: Rogaška 8:20 (Ferme 3, Miličević 3, Fon 2), Krka 8:37 (Pašalić 4, Lapornik 2, Cosey, Škedelj).

* Osebne napake: Rogaška 24, Krka 27.

* Pet osebnih: Cosey (36.), Ferme (38.).

B. B.