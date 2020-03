Stisnila ga je traktorska prikolica

11.3.2020 | 10:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Kot smo že poročali, je včeraj popoldne na Doblički Gori prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih ugotovitvah črnomaljskih policistov je 43-letni voznik vozil kmetijski traktor s pripeto prikolico in tovorom po klancu navzgor. Med vožnjo naj bil zapeljal levo, prikolica pa se je prevrnila in ob drevo stisnila 49-letnega moškega. Huje poškodovanega moškega so s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin nesreče. Traktor so zasegli in odredili izredni tehnični pregled. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Zasegli avtomobil

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v Velikih Malencah včeraj nekaj po 15. uri ustavili voznika fiata punto. Med postopkom so ugotovili, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je pod vplivom alkohola, na avtomobilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avto so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomilci in tatovi

V noči na torek je v Novem mestu nekdo vlomil v ograjen skladiščni prostor prodajalne in ukradel škropilnico in samokolnico. Škode je za okoli 3800 evrov.

Sinoči med 18. in 22. uro je v Smolenji vasi nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Policisti na območju PU Novo mesto so včeraj posredovali tudi zaradi petih kršitev javnega reda in miru ter obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pogrešane osebe.