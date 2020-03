S prenovo stanovanjsko-poslovne stavbe prišli tudi do štirih stanovanj

11.3.2020 | 15:00

Krška občina je za prenovo stavbe na Bohoričevi 3 odštela nekaj manj kot 300 tisoč evrov. (Foto: Občina Krško)

Krško - Krški župan Miran Stanko je včeraj uradno namenu predal prenovljeno stanovanjsko-poslovno stavbo na Bohoričevi 3 v Krškem. Občina je stavbo v starem mestnem jedru v letih 2018 in 2019 celovito prenovila in za to odštela nekaj manj kot 300.000 evrov. V njej ima občina v pritličju prostore za arhiv in garažo, v nadstropju in mansardi pa so štiri nova stanovanja. Dva sta velika 38 in dva 43 m2, vsa pa so že v postopku oddaje v neprofitni najem.

Gradbeno dovoljenje za prenovo objekta je občina pridobila leta 2017, glavnina del je potekala predlani, zaključila pa so se lani, so pojasnili krški občini. Letos bodo zaključili še zunanjo ureditev celotnega območja, vključno s pripadajočimi parkirišči.

Kot je še povedal župan, družba Rudar na Sremiški na Vidmu gradi 15 stanovanj, letos pa bodo začeli tudi gradnja varovanih stanovanj v Krškem.

M. Ž.

