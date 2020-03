Kako bosta sodelovala Jože Simončič in Franc Hudoklin?; Ali so v občini Straža odpravili nepravilnosti?

11.3.2020 | 19:35

Okužbam z novim koronavirusom se nismo izognili v naših krajih, še več, v Beli krajini je udaril v najslabšem možnem scenariju, saj je oboledli zdravnik okužil svoje sodelavce, niso pa pred okužbo varni niti najranljiveši, torej bolni, ki so ga obiskali in starostniki iz doma starejših v Metliki. Koronavirusu tudi v tiskani izdaji Dolenjskega lista posvečamo velko pozornosti.

Šentjernej je dobil novega župana, Jožeta Simončiča. Tako novi župan kot njegov protikandidat Franc Hudoklin sta za Dolenjski lsit povedala, kaj in kako zdaj po volitvah. Več v tiskani izdaji Dolenjca.

Na seji OS Straža so se seznanili s poročilom nadzornega odbora za leto 2018. Kot je povedala njegova predsednica Anita Avbar Salopek, so od petih nadzorov, ki so jih opravili v okviru rednega letnega nadzora proračuna, pri treh ugotovili nepravilnosti. Kje so bile nepravilnosti in ali so jih že oziroma bodo odpravili, preberite v sveže tiskanem Dolenjskem listu.