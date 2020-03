47 potrjenih okužb s koronavirusom, potrdili tudi okužbo tudi v DSO

11.3.2020 | 13:25

Ljubljana - V Sloveniji je trenutno 47 okuženih oseb z novim koronavirusom, je na novinarski konferenci ob 12. uri povedal minister za zdravje Aleš Šabeder. Med potrjenimi jih je 27 iz ljubljanske regije, 12 na Dolenjskem in v Beli krajini, trije so iz primorske in trije iz štajerske regije ter eden primer iz Pomurja oz. Murske Sobote. Za dva tedna so zaprli tudi prvo osnovno šolo, in sicer šolo Frana Albrehta v Kamniku, kjer je bila okužena učiteljica. Okužbo so potrdili tudi na ginekološki kliniki UKC Ljubljana, kjer zdaj veljajo ostri omejevalni ukrepi.

Kot je dejal direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar, so sicer na Univerzitetnem kliničnem centru so potrdili šest okužb s korona virusom med zaposlenimi, večinoma gre za ljudi iz vodstva UKC-ja, ki praviloma niso imeli stikov z bolniki, in sicer pet na kliniki z ginekologijo, enega na stomatološki kliniki, preverja pa se tudi odvzeti bris na nevrologiji.

Zaradi okužbe na ginekologiji so uvedli posebne ukrepe, ki so objavljeni tudi na spletni strani klinike. Med drugim so prepovedali prisotnost očeta pri porodu, očetje, ki pridejo po porodnice, lahko vstopijo samo, če so zdravi, če imajo znake prehladnih obolenj morajo počakati na vhodu v porodnišnico. Med ukrepi je tudi zaprtje Leonišča, izvaja se le ena ambulanta za zdrave nosečnice in soba za naročanje. V službi je osebje, ki nima znakov bolezni, pri delu s pacienti pa uporabljajo kirurške maske.

Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat je pojasnila, da še vedno sledijo vsem prvim vnosom, je pa nastalo že nekaj t.i. sekundarnih, terciarnih in kvartalnih, kar pomeni, da so si med seboj ljudje okužbo podajali.

Glede omenjene kamniške šole je dejala, da je akcija stekla že ponoči, da so za učence in zaposlene pripravili predloge, kako naprej. »Ocenili smo, da je glede na stik tako za učence kot zaposlene možnost okužbe zelo nizka, ker niso imeli tesnega stika. Kljub temu pa so epidemiologi izdali navodila za izrazito preventivno delovanje, saj želimo širjenje virusa, v kolikor je prišel do otrok, čim bolj zamejiti. Zato za vse, ki so bili v stiku, velja omejitev gibanja, kar pomeni, da naj bodo doma, naj se ne družijo z vrstniki, se ne udeležujejo aktivnosti izven doma, poostrijo higienske ukrepe in naj ne spijo v isti sobi s sorojenci,« je naštela in še posebej izpostavila, da naj se otroci, ki imajo kakršnekoli znake okužbe zgornjih dihal, izogibajo stikov s starejšimi, babicami in dedki, oz. s tistimi, ki imajo kakršne koli motnje imunskega sistema oz. so kakorkoli bolj šibki ali ranljivi.

»V trenutni epidemiološki situaciji ocenjujemo, da zapiranje vseh šol na splošno še ni potrebno, seveda pa zelo podrobno spremljamo vsak primer posebej in bomo v primeru, da se bo ponovno zgodil vnos v katero izmed kolektivov nadaljevali v predlogom ukrepov zapiranja v skladu s pristojnimi ministrstvi,« je poudarila in še dodala, da pričakujejo, da se bo obseg ukrepov, ki so jih že predlagali, dnevno spreminjal.

Mejo z Italijo ne zapirajo

Minister Šabeder je poudaril, je Slovenija ne zapira meje z Italijo, ampak da pripravljajo ukrepe, na podlagi katerih se bo ob meji začel izvajati smiseln in izvedljiv nadzor nad zdravstvenim stanjem potnikov. Delavna skupina dokončuje konkretne ukrepe in odredbo o poteku mejne kontrole, dogovorili pa so že, »da bomo imeli na mejni črti z Italijo šest kontrolnih točk, in sicer Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi Potok, vse ostale poti pa se bodo zaprle. Ceste bodo zaprle občine, upravljalci cest pa so dolžni zagotoviti tudi ustrezno signalizacijo za kontrolne točke in zaporo cest.«

Dodaj je še, da je pripravljena tudi uredba, da se začasno zaustavijo vsi preventivni programi, ki jih trenutno izvajajo v zdravstvenem sistemu in zdravstveni kader razporedijo tja, kje trenutno kadra primanjkuje.

Danes je minister aktualnemu in novemu predsedniku vlade poslal pismo s predlogom, da vodenje in koordiniranje prevzame križe Vlada RS, saj trenutno stanje namreč presega zmogljivosti in pristojnosti ministrstva za zdravje.

Koordinacijo je tako prevzel poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, ki je povedal, da v naslednjih urah in dnevih nekoliko reorganiziral delo te koordinacijske skupine. To pomeni, da bodo, kot je dejal, »prešli na neko vrsto štabnega vodenja in z delom podskupin reševali zadeve. Že jutri se bomo sestali v neki omejeni skupini, kjer bomo kljub temu, da ni aktiviran državni načrt, začeli z delom štaba v operativni sestavi z vsemi podpornimi skupinami.«

Dodano ob 13.30:

Direktorica NIJZ Nina Pirnat je potrdila, da so eno okužbo potrdili tudi med varovanci doma starejših občanov v Metliki.

M. Ž.