Gneča na Obrežju, zastoj dolg kar 13 kilometrov

11.3.2020 | 18:20

Foto: arhiv DL

Obrežje - Prometno-informacijski center (PIC), da bi se izognili zastojem na meji, odsvetujejo nenujna potovanja v tujino, posebej v Italijo in na Hrvaško. Kot piše na njihovi spletni strani, je na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški zastoj dolg kar 13 km. »Vozila so na odstavnem pasu,« so še navedli.

Zapisali so še, da so od hrvaške policije dobil informacijo, da Hrvaška na mejnih prehodih zavrača vsa vozila, ki so prispela iz Italije.

Na mejnem prehodu Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri izstopu približno 9 ur, na mejnem prehodu Metlika čakajo vozniki tovornih vozil pri izstopu iz države več kot dve uri.

R. N.