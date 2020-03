Gorele saje v dimniku

11.3.2020 | 19:00

Ob 17.19 so v Obrtniški ulici v Trebnjem gorele saje v dimniku poslovnega objekta. Gasilci PGD Trebnje so nadzorovali izgorevanje saj in pregledali okolico dimnika. Na kraju dogodka je bil tudi dimnikar, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Ujet v dvigalu

Ob 9.56 je na Slomškovi ulici v Brežicah občan zaradi okvare ostal ujet v dvigalu. Iz dvigala so ga do 10.20 ure rešili delavci podjetja KOP Brežice, ki upravlja s stanovanji.

Vnela izolacija pod bivalnim zabojnikom

Ob 13.12 se je na Valvasorjevi ulici v Brežicah vnela izolacija pod bivalnim zabojnikom. Gasilci PGD Brežice so zavarovali kraj dogodka, z vodo ohlajali in preprečili širjenje požara ter s termovizijsko kamero pregledali zabojnik, pa so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

