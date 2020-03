Kopa, da o županu in kralju cvička sploh ne govorimo

12.3.2020 | 10:55

Anton Mihelčič, Miha Barborič, Rado Škrbec, Klemen Barborič, Jože Škrbec, Ivan Barborič, Špela Žagar, Franci Nosan in Jože Mikec (z leve) so se zbrali ob kopi.

Rado Škrbec (desno) je svoje županovo vino natočil tudi kralju cvička Francu Medletu, ki je prišel pogledat, kaj se tukaj tako kadi. (Foto: M. L.)

Kuhanje oglja zanima tudi lovce Lovske družine Trdinov vrh, zato so se po končani dopoldanski skupščini, ki je potekala v Gabrju na Kavcah, oglasili še pri kopi v Dolenjem Suhadolu. (Foto: M. L.)

Dolenji Suhadol - V Dolenjem Suhadolu na Škrbčevem travniku so pred dnevi prižgali oglarsko kopo. To ni vsakdanji dogodek nikjer, in tako je tudi v tem kraju minilo že precej let od zadnjega kuhanja oglja. »Mojster je Ivan Barborič, pomočnik je Rado Škrbec. Sodelujeta Barboričeva in Škrbčeva vnuka Miha in Klemen Barborič. Pomočniki pa so tudi Jože Škrbec, Anton Mihelčič in devetdesetletni Jože Mikec,« so povedali možakarji, s katerimi smo se pogovarjali ob kopi.

Kaj se je zgodilo neke noči na Gorjancih? Kaj imata s kopo skupnega župan in kralj cvička? Če vas zanima to, lahko najdete odgovor v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu, kjer obširneje pišemo o oglarski kopi v Dolenjem Suhadolu.

M. L.

