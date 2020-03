Zagorelo v kurilnici

12.3.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.45 uri je v Hrastovici, občina Mokronog-Trebelno, gorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev PGD Mokronog je goreči karton ob peči pogasil lastnik. Gasilci so prezračili objekt in pregledali okolico.

Požari v naravi

Ob 18.24 sta v Vavti vasi, občina Straža, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrih.

Ob 11.00 je v na Reški cesti v Kočevju za vrtcem Kekec gorela trava na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 13.42 je v naselju Ščurki v občini Velike Lašče gorelo okoli 500 kvadratnih metrov travnate površine. Požar so pogasili gasilci PGD Turjak in Velike Lašče.

Avto s ceste

Ob 21.18 je v naselju Podklanec, občina Sodražica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo potegnili na cesto ter z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUPNCA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GLOBODOL, TP GOR. GLOBODOL, TP SRED. GLOBODOL, TP GRČ VRH 1, TP GRČ VRH 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. VAS;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 14:00 do 16:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRMEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Brunška gora danes med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.