Še letos bi radi postavili kip frančiškana z rastočo knjigo

12.3.2020 | 09:00

Zbrani na novinarski konferenci upajo, da bo akcija uspela. Od leve proti desni člani odbora: doc dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, prof dr. Miha Japelj, dr. Janez Gabrijelčič, Franci Koncilija in p. Tomaž Hočevar.

prof. dr. Miha Japelj

Takole bo izgledala bronasta skulptura frančiškana z rastočo knjigo.

Na zelenici pred cerkvijo bo stal kip frančiškana z rastočo knjigo. Tu že imajo kip skladatelja p. Hugolina Sattnerja.

Novo mesto - »Novomeškim frančiškanom bi se radi dostojno zahvalili za vse, kar so za Novo mesto in okolico naredili pred 550 leti in kar delajo ves čas, še tudi danes. Ste bratje, ki nas povezujete,« je včeraj na novinarski konferenci v frančiškanskem samostanu dejal predsednik Odbora za Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta prof. dr. Miha Japelj.

Odbor je namreč pobudnik, da v Novem mestu pred frančiškansko cerkvijo sv. Lenarta še letos, v spominskem letu Novomeške pomladi, sicer pa vsaj v dveh letih, ko bo minilo 550 let od postavitve frančiškanskega samostana, postavijo skulpturo frančiškana z Rastočo knjigo.

Strošek izdelave bronastega kipa, ki ga bo izdelal akademski kipar Jernej Mali, bi bil okrog trideset tisoč evrov, kar pomeni, da bi cilj lahko uresničili le z donatorskimi sredstvi. Zato prijavno vabijo vse meščane Novega mesta, podjetja, organizacije in vse, ki so z Novim mestom kakorkoli povezani, pa tudi vse ljudi dobre volje, da pomagajo z denarnimi prispevki. Denar lahko nakažete na račun : NLB Novo mesto, LJBASI12X, SI56 0284 3026 3006 950

Ideja o postavitvi spominskega kipa frančiškanom je v leta 2017 ustanovljenem Odboru za promocijo kulturne dediščine Novega mesta je nastala lani ob praznovanju 550-letnice prihoda frančiškanov v Novo mesto.

Kot je povedal eden od članov odbora Franci Koncilija, so k sodelovanju povabili arhitekta Marijana Lapajneta, ki je pomagal pri zasnovi celostne prostorske ureditve frančiškanskega trga pred cerkvijo, kjer bodo kip postavili na zelenici. Pozitivno soglasje ustreznih ustanov imajo, kipar ima potrjeno idejno zasnovo za izdelavo.

»Oče« Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič je vesel, da je ideja rastoče knjige tako zaživela in da se bodo s kipom frančiškana z rastočo knjigo poklonili delovanju novomeških frančiškanov, »ki so veliko moči, znanja in svoja življenja podarili Novem mestu, saj se brez njih tu ni nič naredilo.«

Zgodovina Novega mesta je zgodovina novomeških frančiškanov. Pomembni so ne le zaradi svoje pastoralne dejavnosti, ampak tudi vzgoje, izobraževanja, kulture ter razvoja mesta. Spomnimo le, da so zaslužni za ustanovitev novomeške gimnazije, prve v avstro ogrski monarhiji, imeli smo jo tri leta prej kot na Dunaju!

P. Tomaž Hočevar, gvardijan frančiškanskega samostana, v katerem danes živijo in delujejo štirje bratje (v boljših časih ji je bilo tudi do 30!), se je zahvalil za to pobudo.

»Hvaležni smo, da sooblikujemo ta prostor, odprti smo za sodelovanje z mestom in ljudmi, ne glede na to, kateri veri pripadajo ali kakšnega prepričanja so. Več glav več ve. Našim bratom bo ta kip veliko priznanje za soustvarjanje tega okolja,« je dejal.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija