Želite nove delovne izzive?

12.3.2020 | 08:20

V priznanem mednarodnem podjetju Hilti Slovenija zaradi novih priložnosti na trgu in internih napredovanj iščemo prodajnega svetovalca ali svetovalko naših vodilnih proizvodov in storitev ter svetovanje kupcem o sistemskih rešitvah na Dolenjskem.

Poslanstvo vašega delovnega mesta bo skrbeti za rast prodaje celotnega prodajnega programa Hilti v segmentu gradbeništva ali strojnih in elektro inštalacij, gojiti in graditi odnose s kupci ter jim nuditi podporo pri iskanju rešitev, ki bodo popolnoma ustrezale njihovim potrebam, in povečali njihovo produktivnost. Kot član prodajne ekipe boste dnevno razvijali obstoječe kupce s predstavitvijo najbolj inovativnih produktov in najsodobnejše programske opreme.

Vaše delo bo informacijsko podprto z naprednim IT-sistemom (vse ponudbe, naročila in dobavo lahko spremljate prek prenosnega računalnika), kar vam bo olajšalo organizacijo delovnih nalog. Dolgoročno bomo sodelovali pri razvoju vaše delovne kariere v podjetju Hilti, pri čemer vam bomo nudili kontinuirano mentorstvo prek strokovnih izobraževanj, obsežno šolanje, coaching in druge razvojne priložnosti v mednarodnem okolju.

Vaše odgovornosti bodo obsegale:

•Aktiven prispevek pri planiranju in doseganju prodajnih ciljev s prodajo inovativnih proizvodov in edinstvenih storitev vodilnega podjetja na tržišču

•Dnevno obiskovanje kupcev, pripravljanje ponudb in svetovanje o Hilti proizvodih in storitvah ter predstavitev rešitev obstoječim kupcem

•Izvedba in koordinacija vseh procesov v prodaji

•Pridobivanje novih kupcev, pogajanje pri pogodbah in svetovanje pri gradbenih projektih

Kaj od vas pričakujemo:

•Ekonomsko, komercialno ali tehnično izobrazbo (strojno, elektro, gradbeno)

•Prodajna naravnanost, zaželene so izkušnje iz terenske prodaje ter odgovornost in naravnanost h kupcem

•Tehnično znanje/izkušnje s področja poznavanja gradbeništva ter elektro in strojnih inštalacij so prednost

•Pripravljenost za nenehno izpopolnjevanje znanja in rast

•Komunikativnost in želja po stimulativnem nagrajevanju na podlagi uspešnosti

•Znanje angleškega jezika, prezentacijske in pogajalske izkušnje

Kaj nudimo:

•Možnost osebnega in strokovnega razvoja v mednarodnem okolju

•Mentorstvo, podporo in tesno sodelovanje z vodjo prodajnega področja

•Delo z najsodobnejšo tehnologijo v branži in odlično tehnično podporo

Vašo prijavo in dokazila (motivacijsko pismo, CV in reference) pošljite na e-naslov: anja.kranjc@hilti.com. Dodatne informacije o delovnem mestu in podjetju Hilti: www.hilti.si

Delo v korporaciji Hilti

Hilti koncern oskrbuje svetovno gradbeno industrijo s tehnološko izpopolnjenimi izdelki, sistemi, programsko opremo in storitvami, ki gradbenim strokovnjakom zagotavljajo inovativne rešitve in visoko dodano vrednost. Hilti tehnologija je del mnogih izjemnih inženirskih podvigov po vsem svetu, od Japonskega hitrega vlaka do predorov podzemnih železnic, ki se razpredajo globoko pod največjimi mesti sveta, do mnogih megaelektrarn in naftnih ploščadi. Skupina ima v več kot 120 državah prek 28.000 zaposlenih, ki s strastjo ustvarjajo navdušene stranke in gradijo boljšo prihodnost. Kultura podjetja Hilti temelji na integriteti, timskem delu, predanosti in pogumu. V zadnjih letih je Hilti prisoten ne samo v segmentu gradbeništva, temveč aktivno deluje tudi na področjih energetike in industrije. V Sloveniji korporacijo zastopa hčerinsko podjetje Hilti Slovenija, d. o. o., ki deluje v Sloveniji že več kot 25 let in ima 48 zaposlenih.

Hilti Slovenija, d. o. o.

Brodišče 18

1236 Trzin

www.hilti.si

