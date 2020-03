V ponedeljek vrata zapirajo vsi vrtci in šole, dva primera z okužbo s koronavirusom potrdili v VDC Novo mesto

12.3.2020 | 09:15

Foto: M. Ž., arhiv DL

Ljubljana, Novo mesto - Premier, ki opravlja tekoče posle, Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec je ministrstvoma za zdravje in izobraževanje naložil, naj pripravita vse potrebno, da se s ponedeljkom zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove. »Gre za ukrep, ki prinese za seboj marsikaj, a je nujen v tej situaciji,« je po poročanju STA zapisal na Twitterju.

Dva primera okužbe z novim koronavirusom so potrdili v Varstveno delovnem centru Novo mesto. Preventivne ukrepi za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb so sicer sprejeli že prej, na podlagi priporočil osebne zdravnice njihovih uporabnikov institucionalnega varstva pa bodo, kot so zapisali na svoji spletni strani, uporabniki, ki so odšli v domačo oskrbo, doma ostali do novih navodil.

Zaradi dveh potrjenih primerov okužbe s koronavirusom je od danes zaprta Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, od včeraj pa tudi Osnovna šola Frana Albrehta v Kamniku, kjer so pri eni od učiteljic prav tako potrdili okužbo.

M. Ž.