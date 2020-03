Janez Weiss stotič daroval kri

12.3.2020 | 17:00

Janez Weiss med jubilejnim odvzemom. (Foto: OZRKS Novo mesto)

Jubilantu sta čestitali predstavnica CTD zdravnica Mojca Šimc in Mateja Šlajkovec, sodelavka za krvodajalstvo pri OZRKS Novo mesto.

Novo mesto - Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je danes stotič daroval kri Janez Weiss iz Šmarjeških Toplic. Kot večina možakov, je on s krvodajalstvom začel, ko je služil vojaški rok in potem s to to humano dejavnostjo nadaljeval.

Janez Weiss je zaposlen je v novomeški Krki in mu do upokojitve manjka še kar nekaj let. Dneve si zapolni z delom z živalmi, imajo namreč kmetijo z nekaj glavami živine in pujski, poleg tega pa obdelujejo tudi manjši vinograd, tako da se delo pri njih začne že pred odhodom v službo, so zapisali na novomeškem Območnem združenju Rdečega križa Slovenije.

Krvodajalstvu imajo očitno v njihovi družini zapisano v genih, saj so tudi ostali člani krvodajalci, tako žena kot trije otroci in še v širšem krogu. Janez bo kmalu dobil že četrtega vnučka, kar mu bo v še dodatno veselje.

»Glede na to, da mu do »krvodajalske upokojitve« manjka še kar nekaj let, verjamemo, da mu bomo stisnili roko še za kakšen jubilejni odvzem,« so še dodali.

M. Ž.