Kolone tovornjakov pred mejnimi prehodi

12.3.2020 | 11:10

Priključek Obrežje, pogled proti Hrvaški.

Mokrice - smer iz Novega mesta.

Metlika, Obrežje - Zaradi ukrepov v zvezi s problematiko koronavirusa - Hrvaška zavrača vsa tovorna vozila, ki prihajajo iz Italije - so se na mejnih prehodih Slovenije s Hrvaško pojavili veliki zastoji tovornega prometa.

Kolona tovornih vozil je pred Metliko. Policisti ustavljajo promet nad rondojem pri Pildu. Za osebna vozila policisti omogočajo izmenični enosmerni promet. V primeru, da sedanji ukrepi ne bodo zadostovali, bodo policisti pričeli z ustavljanjem in preusmerjanjem tovornih vozil že v Novem mestu.

Zastoj tovornih vozil je še nad dolenjski avtocesti, pred priključkom Brežice v smeri mejnega prehoda Obrežje, proti Hrvaški Zastoj je dolg 11 kilometrov. Vozila so na voznem in odstavnem pasu, zato je treba voziti previdno. Čakalna doba za voznike tovornih vozil pri izstopu iz Slovenije je deset ur. Čakalna doba pred menim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je okrog 3,5 kilometrov.

Policija prosi za strpnost in upoštevanje navodil policistov.

dodano ob 13.10

Hrvaška je zaradi novega koronavirusa uvedla 14-dnevno karanteno za vse, ki prihajajo s kriznih območij, na meji s Slovenijo pa zavračajo vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Na mejnih prehodih s Hrvaško zaradi poostrenega nadzora tudi danes prihaja do zastojev in daljšega čakanja, o čemer pa hrvaška policija, kot pravijo, ne ve nič.