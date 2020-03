Na Kočevskem ukrepi zaradi stika z okuženim primerom iz Črnomlja

12.3.2020 | 11:30

Tudi na Kočevskem opozarjajo na vse preventivne ukrepe, ki jih mora upoštevati vsak občan. Seveda sem sodi tudi umivanje in razkuževanje rok. (Foto: L. M., arhiv DL)

Kočevje - V Občini Kočevje, kjer še nimajo nobenega okuženega z novim koronavirusom, je zaradi neposrednega in posrednega stika s potrjeno okuženim primerom iz Črnomlja v prostovoljni osamitvi osem ljudi.

Občina je uvedla tudi več preventivnih ukrepov za zajezitev morebitne okužbe z novim koronavirusom, je povedal kočevski župan Vladimir Prebilič. Prebilič je pred današnjo novinarsko konferenco, ki jo je sklical skupaj s štabom kočevske civilne zaščite, za STA pojasnil, da je prišlo do stika med potrjeno okuženim primerom iz Črnomlja in družino, ki živi na robu Občine Kočevje. Gre za štiri občane, ki pa so bili nato v stiku še s štirimi posamezniki.

Skupaj z vsemi so se dogovorili o izvedbi vseh preventivnih ukrepov, omenjeni občani pa so pristali na samoizolacijo. Testirati jih zaradi prekratke inkubacijske dobe sicer še niso mogli. Vse zdravstveno opazujejo, na srečo pa omenjeni občani živijo daleč od gosteje poseljenega Kočevja.

Poleg ukrepov, ki so jih predlagali pristojni na državni ravni, so na kočevski občini dali jasna navodila strankam in zaposlenim. Tako naj občani, če je le mogoče, vse svoje zadeve do nadaljnjega urejajo telefonsko in z elektronsko pošto. Na občinskem vložišču in na blagajni so omejili gibanje. Sicer pa sledijo preventivnim nasvetom, da če se da, stike z in med ljudmi čim bolj omejijo, je še povedal Prebilič.

L. M.