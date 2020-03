V Novem mestu se je sestal štab civilne zaščite

1h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni True Truic

Zanima me kaj na vse to porečejo: gregor macedoni - Župan, boštjan grobler - Podžupan,bojan kekec- Podžupan , sara tomšić - Podžupanja, vida čadonič špelič - Direktorica občinske uprave? kje so? Skrbniki in upravniki MONM.....izrazilo so veliko skrb za občane, ter izreden smisel in pogum za reševanje zadev v kritičnih/posebnih razmerah. Očitno je, da so si prav gotovo s svojim vedenjem zadnje dni zaslužili 67% naklonjenost občanov NM. :) Je potrebno it med ljudi in se ispostavit, to pa ni domena manipulacije in fakerstva....tukaj se gluma neha in maske padajo. Zelo jim je mar za občane....:)