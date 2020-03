Slovenija bo razglasila epidemijo

12.3.2020

Ob stopu v zdravstvene zavode vsakega obiskovalca pričakajo zaposleni in opravijo anketo o njegovem zdravstvenem stanju in namenu obiska. (Foto: arhiv DL, L. M.)

Po novinarski konferenci Vlade RS, ki pravkar poteka, bo minister za zdravje Aleš Šabeder, zaradi širjenja novega koronavirusa po vsej državi razglasil epidemijo, saj število primerov obolelih za novim koronavirusom raste, virus pa se je pojavil v vseh slovenskih zdravstvenih regijah. Do 9. ure zjutraj je bilo zabeleženih 82 primerov, kar je 25 več kot včeraj zvečer. V zdravstveni regiji Novo mesto imamo že 20 okuženih, včeraj 15.

Predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec je že na začetku konference povedal, da razglasitev epidemije pomeni, da se aktivira Civilna zaščita z vsemi sistemi in podsistemi, ki bodo koordinirali dela ministrstev in zdravstvenih ustanov. Povedal je tudi, da s ponedeljkom do 29. marca zapirajo vrata vsi vzgojno-varstvene in izobraževalne ustanove, kar zajema 300.000 ljudi. Zato je opozoril tudi na številne posledice, ki jih bodo občutili starši, med katerimi pa so tudi zdravstveni delavci. "Tudi zdravstveni delavci imajo otroke, za katere bodo morali poskrbeti," je poudaril Šarec.

Na ministrstvu za delo so pripravili tudi interventni zakon, ki bo delodajalcem, ki 30 odstotkom delavcev ne bo mogel zagotoviti dela, omogočil, da delavce napoti na začasno čakanje na delo. Breme bodo prerazporedili, 60 odst. bo pokril delodajalec, 40 odst. država, delavec bo sicer dobil 80 odst. nadomestila plače. Če delavec ne more delati od doma, mu pripada nadomestilo, ki ga bo v celoti krila država.

Delodajalec bo moral podpisati zavezo, da v 6 mesecih ne bo odpuščal in ukinjal delovnih mest. O svoji nameri bo moral obvestiti sindikat ali svet delavcev. Delavec bo moral dobiti pisno nadomestilo, da je napoten na čakanje za delo in za koliko časa, je povedala ministrica za delo Ksenija Klampfer.

Šarec je predstavil še en ukrep, ki se nanaša na prometne razmere v Sloveniji. Kot pravi, se na slovenskim mejah, predvsem s Hrvaško, kopičijo vozila, ki jih Hrvati ne spustijo v svojo domovino. Gre predvsem za tovornjake iz Italije. Zato bodo naši policisti takšna vozila obračali že na slovensko-italijanski meji.

Tudi minister Aleš Šabeder je predstavil nov ukrep, ki se nanaša na delavce v zdravstvu. Z ukrepom, ki bo začel veljati danes ob 17. uri, bodo prepovedana vsa potovanja, izobraževanja, koriščenje letnega dopusta za oddih in stavka. Še enkrat je apeliral na vse zdravstvene delavce, da se obnašajo odgovorno, v službo naj ne prihajajo bolni, pri delu z bolniki pa naj striktno uporabljajo zaščitna sredstva.

Minister za šolstvo in šport, Jernej Pikalo, pa je še enkrat povedal, da bodo od ponedeljka do 29. marca zaprti vsi vrtci, šole in univerze ter vse ostale izobraževalne ustanove. Za jutri pa staršem svetuje, da otroke, ki imajo urejeno varstvo, obdržijo doma, za tiste, ki bodo vseeno prišli v šolo, pa naj učitelji prilagodijo dejavnosti in jih odpeljejo v naravo. Ob zaprtju vzgojno-vastvenih in izobraževalnih ustanov pa velja tudi prepoved zbiranja ljudi v teh ustanovah.

STANJE OBOLELIH PO ZDRAVSTVENIH REGIJAH OB 9. URI ZJUTRAJ:

NOVO MESTO: 20

CELJE: 3

KOPER: 3

LJUBLJANA: 44

MARIBOR: 7

MURSKA SOBOTA: 3

NOVA GORICA: 1

KRANJ: 1