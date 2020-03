Gregorčki zaplavali tudi po Temenici

12.3.2020 | 16:00

V Trebnjem so se pridružili tradicionalnemu spuščanju gregorčkov.

Trebnje - V Trebnjem so se na predvečer gregorjevega tudi letos pridružili tradicionalnemu spuščanju gregorčkov. Prireditev, na kateri se je zbralo okoli 50 obiskovalcev, ki so se na ta način poslovili od zime in pozdravili pomlad, je pripravilo Turistično društvo Trebnje, kjer so se odločili, da obudijo ta stari slovenski običaj.

»Obujanje in ohranjanje običajev je pomembno, ker tako prikažemo mlajšim generacijam neko zgodovino in jih tudi spodbujamo k ustvarjanju, da sami izdelajo ladjice. Navsezadnje spodbujamo tudi druženje v naravi. Tudi tokrat smo za vsakega pripravili manjši spominek,« je povedla Maja Jarc, predsednica trebanjskega turističnega društva.

Otroci so od doma prinesli različne ladjice, ki so jih spustili po Temenici. Večinoma so bile izdelane iz ekoloških in biološko razgradljivih materialov, tako skušajo tudi na ta način mlajše ozaveščati o pomenu ohranjanja in varovanja narave.

Gregorjevo je praznik, ki se praznuje 12. marca, na god sv. Gregorja. Pri ljudeh se je uveljavilo prepričanje, da predstavlja prihod pomladi, saj se je po starem koledarju praznovalo na prvi spomladanski dan, ko je svetli del dneva postal daljši. Takrat naj bi čevljarji, kovači in drugi rokodelci, predvsem v krajih na Gorenjskem, prenehali delati ob umetni svetlobi. Po ljudskem izročilu se na ta dan ptički ženijo, zato je praznik povezan tudi z zaljubljenci.

