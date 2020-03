Pijan nadlegoval goste, nato s kolesom vijugal po cesti

12.3.2020 | 13:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Brežiški policisti so včeraj okoli 9.30 prejeli več klicev občanov, ker naj bi pijan moški v gostinskih lokalih nadlegoval druge goste, potem pa s kolesom vijugal po cesti in ogrožal udeležence v prometu. Policisti so izsledili 33-letnega kršitelja, ki na kraju ni upošteval njihovih ukazov in je nadaljeval s krštivami, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Iztočil gorivo

V Vranovičih na območju Policijske postaje Črnomelj je v noči na sredo nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil in odtujil okoli 120 litrov goriva. Vstopil je v prostore bližnje delavnice in odtujil več kosov orodja. Škode je za okoli tisoč evrov.

Skozi okno vlomil v hišo

Med 8. in 11. marcem je v naselju Svetinja na območju PP Trebnje neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil zlat nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 15 tisoč evrov.

Kradel iz blagajne

Okoli 18.30 je v prodajalni na Glavnem trgu v Novem mestu nekdo iz blagajne na prodajnem pultu odtujil okoli 200 evrov.

L. M.