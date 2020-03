Še najbolj izenačen zadnji niz

12.3.2020 | 14:15

Novomeški odbojkarji ostajajo brez zmage v modri skupini. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški odbojkarji so v predzadnjem krogu modre skupine prve državne odbojkarske lige na gostovanju pri ACH Volleyu, serijskemu državnemu prvaku, izgubili s 3:0. Pri Ljubljančanih sta bila najbolj razpoložena Flajs (14) in Kök (13), pri Novomeščanih pa so po devet točk dosegli Kosmina, Drobnič in Kumer.

Tekmo pred praznimi tribunami so na začetni udarec Satlerja zanesljivo odprli odbojkarji ACH Volleya (4:0) in prednost brez težav držali v svojih rokah do konca, piše na spletni strani odbojkarske zveze. V drugem nizu so Ljubljančani po zaslugi natančnih in močnih servisov prišli do prednost šestih točk (18:12) in tudi v končnici niso popuščali. Najbolj izenačeno je bilo v tretjem nizu, ko je Krka povedla z 12:10, a že čez nekaj trenutkov je bilo na semaforji 18:15 za najboljšo slovensko ekipo v zadnjih letih. Novomeščani so se v nadaljevanju uspeli približati le na točko zaostanka, a do preobrata ni prišlo.

ACH Volley : Krka 3:0 (19, 16, 21)

ACH Volley Ljubljana: Flajs 14, Vučićević, Kumer, Pavlović 4, Satler 2, Dagostino, Đirlić 8, Okroglič 8, Vilimanović, Pokeršnik, Videčnik, Kök 13.

Krka: Hafner 1, Ožbalt, Erpič 1, Vrhovšek, Kosmina 9, Borin, Drobnič 9, Travnik 1, Pucelj, Kumer 9, Lindič 5, Ogulin, Renko, Dimič.

R. N.