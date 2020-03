Na občino osebno le, če je nujno. Zapirajo ustanove.

12.3.2020 | 17:40

Polona Kambič, županja občine Semič (Foto: Spletna stran občine Semič)

Semič - Občinska uprava Občine Semič posluje nemoteno, je danes popoldne povedala županja Polona Kambič. Kot je rekla, je občina z obvestilom na spletni strani zaprosila občanke in občane, da naj se poslužujejo elektronskih vlog, ki so dostopne na povezavi https://www.semic.si/evloge.

Občina je v svojem obvestilu, ki ga je omenila županja zapisala tudi, naj se občani na občinsko upravo obračajo po telefonu na številko 07/ 35 65 360 in preko elektronske pošte obcina@semic.si. Na občini naj se osebno oglasijo, če ocenijo, da je osebni obisk nujen.

Občina Semič je v obvestilu še navedla, da so za obiskovalce in uporabnike zaprte sd preklica naslednje ustanove v občini: Krajevna knjižnica Semič od 13. marca ter Kulturni center Semič, TIC Semič in Muzejska hiša Semič od 14. marca.

Županja je povedala, da se je v zvezi z zmanjševanjem možnosti širjenja okužb s koronavirusom že sestala z gasilci. V občini bodo ukrepali po navodilih, ki jih bodo prejeli od pristojnih državnih organov in ustanov, verjetno bodo aktivirali civilno zaščito. »Sami, mimo navodil, ne sprejemamo ukrepov, lahko pa ravnamo samozaščitno,« je povedala.

Zdravstveno oskrbo za prebivalce občine Semič zagotavljata zdravstvena postaja v Semiču in Zdravstveni dom Črnomelj, je še povedala županja Polona Kambič. V občini Semič ni ugotovljenega primera okužbe s koronavirusom.

M. L.