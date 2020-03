Potrjenih 96 okužb s koronavirusom

Oboleli primeri COVID - 19, po statističnih regijah bivanja, do 14. ure (Vir: NIJZ)

Število potrjenih primerov COVID -19 po starosti, do 14. ure (Vir: NIJZ)

Ljubljana - V Sloveniji imamo do sedaj 96 okužb z novim koronavirusom, je na popoldanski novinarski dejal zdravstveni minister Aleš Šabeder, ki opravlja tekoče posle. Testiranih je bilo 3058 oseb. Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat je dejala, da je to od zadnjega poročanja 14 novih primerov, od včeraj pa se je število potrjenih primerov skoraj podvojilo.

Po regijah so številke potrjenih primerov naslednje: Celje sedem, Koperu štiri, Kranj ena, Ljubljana 48, Maribor sedem, Murska Sobota tri, Novo mesto (skupaj z Belo krajino) 25 in Nova Gorica ena. Glede starostne strukture pa je dejala, da so v starosti do 15 let potrjene štiri osebe, od 16 do 29 leta 23 oseb, od 30 do 49 let 26 oseb, od 50 do 59 let 22 oseb ter 60 in več let 21 oseb.

Ob tem je poudarila, da se epidemiološka situacija v Sloveniji hitro spreminja, zato le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa, predvsem tako da upoštevamo higienske ukrepe.

Minister Šabeder je povedal, da je ob 18. uri začela veljati odredba, s katero je razglašena epidemija nalezljive bolezni koronavirus zaradi povečane nevarnosti širjenja. Po njegovih besedah prehajamo v drugo fazo širjenja virusa, bolnike, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo, bodo sedaj sprejemale tudi regionalne bolnišnice.

Na ministrstvu so danes imeli tudi sestanek z vodstvi bolnišnic, ki sodelujejo v 1. in 2. fazi načrta. Dogovorili so se, da bodo bolnike, ki potrebujejo hospitalizacijo, sprejemali tudi v regionalnih bolnišnicah, bolniki z lažjim potekom bolezni pa bodo ostajali doma. Prihod bolnikov bo najavljala dispečerska služba, ki bo pred tem preverila kapacitete v posamezni bolnišnici.

Od ponedeljka, 16. marca, so v vseh bolnišnicah za 14 dni odpovedani vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen tistih, ki imajo stopnjo nujno in zelo hitro, ne bodo pa odpovedali onkoloških storitev in obravnave nosečnic. V programih Zora, Dora in Svit bodo zaključili vse nujne terapevtske posege, preventivne pa bodo ustavili, je dejal Šabeder.

Minister je danes sodeloval v videokonferenci zdravstvenih ministrov Evropske unije ki so ugotavljali, da se novi koronavirus nezadržno širi, vsi pa so se zavezali k solidarnosti med državami. V državah EU namreč kronično primanjkuje zaščitne opreme, unija pa bo storila vse, da opremo dobijo vsi, ki jo potrebujejo. Vse članice EU se po Šabedrovih besedah usmerjajo v podobne ukrepe, kot jih sprejema Slovenija v zadnjih dneh.

Med drugim se je dejal, da bodo javnost obveščali tudi o sankcijah za vse, ki kršijo karanteno in ogrožajo druge. Ljudje z znaki okužb namreč še vedno ne spoštujejo pravil, ne pridejo na vstopne točke, opažajo nestrpnost in celo nasilje do zdravstvenega osebja.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je napovedal, da bo po prejetem predlogu ministra aktiviral državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije.

Predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo Janez Tomažič, ki ugotavlja, da se stanje glede širjenja novega koronavirusa vsak dan hitro slabša, je svetoval, da se ljudje čim manj družijo, da, če se le da, ostanejo doma in ne uporabljajo javnega prevoza.

