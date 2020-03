Na Čatežu zapirajo Hotel Terme

12.3.2020 | 19:00

Hotel Terme je do nadaljnjega zaprt. (Foto: Terme Čatež)

Čatež ob Savi - V Termah Čatež so se zaradi odpovedi rezervacij in zmanjšanega povpraševanja, ki sta posledici epidemije koronavirusa, odločili, da začasno zaprejo Hotel Terme. Zaprtje so zaenkrat napovedali do 8. aprila. Vse goste z že rezerviranimi kapacitetami nameravajo preseliti v preostale hotele, predvsem Hotel Toplice.

Kot so iz Term Čatež sporočili preko strani Ljubljanske borze, se v družbi soočajo s kratkoročnimi odpovedmi rezervacij individualnih gostov ter odpovedmi že dogovorjenih turističnih aranžmajev preko partnerjev. Odpovedi rezervacij je bilo zaznati že v zadnjem februarskem – počitniškem tednu v Sloveniji, sledile so odpovedi rezervacij na italijanskem trgu, trenutno pa beležijo odpovedi rezervacij za marec in april na vseh trgih.

Nastala situacija je izjemno zmanjšala vsa nova povpraševanja za tekoče in prihodnja obdobja.

"Ker je zdravje naša prioriteta, smo že pred tedni preventivno in skladno z navodili ministrstva za zdravje in NIJZ na vse hotelske, bazenske kapacitete, recepcije in restavracije namestili razkužila za roke; poskrbeli smo tudi za dostopnost razkužilnih sredstev za zaposlene. Vsa navodila, postopki ravnanja in preventivni ukrepi za preprečevanja in obvladovanja okužbe s koronavirusom so zapisani v našem internem dokumentu, ki je usklajen s smernicami NIJZ-ja in WHO-ja," sporočajo iz družbe.

Razmeram so prilagodili tudi promocijske aktivnosti in operativni način dela vseh zaposlenih.

"Prisluhnili smo tudi našim gostom in jim omogočili možnost brezplačne odpovedi individualnih rezervacij - brez stroškov lahko odpovedo svoje rezervacije 48 ur pred prihodom. Upamo, da se razmere čim prej uredijo in se zopet znajdemo v normalnem življenjskem ritmu," so še zapisali v sporočilu za javnost.

B. B.