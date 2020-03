Brežiški mestni promet prilagojen gibalno oviranim osebam

13.3.2020 | 09:00

V Brežicah imajo v mestnem prometu en avtobus z rampo za invalide. (Foto: Občina Brežice)

Brežice - V sklopu mestnega prometa v Brežicah je včeraj prvič zapeljal novi nizkopodni avtobus z rampo za invalide, ki izboljšuje dostopnost javnega potniškega prometa za gibalno ovirane osebe. Po besedah brežiškega župana Ivana Molana s tem občina uresničuje enega od ciljev celostna prometne strategije. Direktor izvajalca avtobusnih prevozov, to je Integral Brebus Brežice, Jože Baškovič pa je dejal, da je nova pridobitev tudi za podjetje izjemnega pomena, saj gre za prvo vozilo v floti, ki omogoča samostojen vstop gibalno oviranim.

Celostno prometno strategijo, s katero trajnostno načrtuje promet za obdobje petih let, je občina sprejela leta 2017, pri tem pa izpostavlja tako reševanje prometne problematike kot zmanjšanje negativnih učinkov prometa na okolje. V ospredje postavlja predvsem pešačenje, kolesarjenje in javni potniški promet, strategija pa določa tudi pet stebrov razvoja prometa v prihodnosti, to so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija uporabe osebnih avtomobilov in trajnostno načrtovanje ter ozaveščanje, so navedli na občini.

V preteklosti je občina poleg urejanja kolesarskih stez in pločnikov kot del uresničevanja ukrepov prometne strategije uvedla tudi avtomatizirani javni sistem izposoje 32 koles Bržkolo, za katerega je pridobila sofinancerska sredstva Ministrstvo za infrastrukturo.

S 3. septembrom lani je začel v Brežicah na pobudo občanov voziti mestni avtobus na dveh linijah kot študijski projekt mestnega avtobusnega prometa v okviru Celostne prometne strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Poskusni projekt se je obnesel, zato je bila konec leta sklenjena dveletna koncesijska pogodba za linijske prevoze v mestnem prometu vrednosti 170.000 evrov.

Mestni prevoz poteka po dveh linijah - modra linija na progi avtobusna postaja-Trnje-Občina-Cesta bratov Milavcev (14 postajališč) in zelena linija na progi Intermarket-avtobusna postaja-Trnje-pokopališče-Občina (18 postajališč). Ker so številni uporabniki mestnega javnega prometa šoloobvezni otroki bodo v času poletnih počitnic vozni red prilagodili. Podatki od novembra lani do februarja letos kažejo, da je mesečno povprečno 1.505 vstopov potnikov oz. povprečno 72 vstopov na dan ob delavnikih.

