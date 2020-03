Termoelektrarni Brestanica ugledno priznanje za poslovno odličnost

13.3.2020 | 11:15

Zbrani na podelitvi priznanj.

Brestanica - Termoelektrarna Brestanica (TEB) d. o. o. je pred kratkim kot prvo podjetje iz Posavja prejelo nagrado za poslovno odličnost in prav tako kot prvo podjetje iz proizvodnega dela celotnega elektroenergetskega sektorja.

Kot sporoča Martina Merlin iz termoelektrarne, so s številom prejetih točk med najvišje ocenjenimi podjetji iz elektroenergetskega sektorja Republike Slovenije, ki so se do sedaj potegovala za to prestižno priznanje. »S tem priznanjem Termoelektrarna Brestanica dokazuje svojo izredno delovanje,« pravi. Odličnost ni enkratno dejanje ali dosežek, temveč način življenja, tako posameznika kot organizacije in države, je bila zaključna misel podelitve najvišjega državnega priznanja za poslovno odličnost v lanskem letu.

Termoelektrarna Brestanica je na javnem razpisu agencije Spirit Slovenija sodelovala v kategoriji podjetij z manj kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju in dosegla več kot 400 točk. Družba Lotrič Meroslovje pa je v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju prejela več kot 550 točk od skupaj možnih tisoč. Obe družbi sta prejeli mednarodno veljavni certifikat EFQM – Termoelektrarna Brestanica s štirimi zvezdicami in Lotrič Meroslovje s petimi, ki ga bosta lahko uporabljali tri leta.

Glavni namen nagrade za poslovno odličnost je podpiranje in spodbujanje stalnih izboljšav, napredka ter izmenjave dobrih praks in znanja ter zvišanje konkurenčnosti organizacij.

Zaslužni vsi zaposleni

Na pridobitev certifikata je ponosen tudi direktor TEB Tomislav Malgaj, ki zasluge za priznanje pripisuje vsem zaposlenim, ki si vsak dan prizadevajo za izboljšave na vseh področjih in verjame, da imajo znanje in voljo, da dosežejo še višjo stopnjo poslovne odličnosti.

Na podelitvi priznanja so spregovorili Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, direktorica agencije za spodbujanje podjetništva Spirit Slovenija Ajda Cuderman in direktor podjetja Lotrič Meroslovje.

Poudarili so, da poslovna odličnost predstavlja temelj oziroma izhodišče za dober konkurenčni položaj podjetij. Kot je poudaril Zdravko Počivalšek, je doseganje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti neločljivo povezano z učinkovitostjo poslovanja in trajnostnimi strateškimi transformacijami, za kar bo ministrstvo letos namenilo predvidoma 12 milijonov evrov, pa tudi z digitalno transformacijo podjetij.

»Mednarodno veljaven certifikat omogoča podjetjem večji ugled pri mednarodnih partnerjih in jim pomaga pri boljšem pozicioniranju na tujih trgih ter lažjem vključevanju v dobaviteljske verige,« pa je izpostavila Ajda Cuderman, direktorica Spirit Slovenija. Ta je v zadnjem letu intenzivno spodbujal organizacije k uvajanju procesov doseganja poslovne odličnosti, svoje aktivnosti na tem področju pa je nadgradil s strokovno podporo in subvencijami za podjetja, ki bi se odločila stopiti na pot odličnosti.

L. M., foto: TEB