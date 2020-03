Trčil v peško

13.3.2020 | 07:00

Včeraj ob 13.10 uri je na Cesti krških žrtev v Krškem osebno vozilo trčilo v peško. Poškodovanko so na kraju oskrbeli reševalci NMP Krško in nato prepeljali v SB Brežice.

Požari v naravi

Ob 12.01 sta v ulici Pod vrhom, občina Semič, v gozdu gorela podrast in suho listje. Gasilci PGD Semič in Kot-Brezje so požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 15.37 sta pred naseljem Veliki Podljuben, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas.

Ob 11.21 sta v naselju Volčje, občina Brežice, gorela suha trava in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Sromlje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PANGRČ GRM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, TP ŽDINJA VAS2, TP GOLUŠNIK;

- od 8:00 do 8:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT;

- od 9:15 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOČEV HRIB;

- od 11:00 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU;

- od 12:45 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČURILE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRAŠNJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 16:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA, TP PRESKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Sela Dobova izvod Šnajger med 8.30 in 11. uro.

M. K.