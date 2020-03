Veliko otrok že danes doma, ugaša javno življenje

13.3.2020 | 08:00

Vrtci in šole v ponedeljek zapirajo vrata, a že danes bo veliko otrok ostalo doma. Fotografija je ilustrativna. (Foto: arhiv DL)

Novo meso - Število okuženih z novim koronavirusom bo danes po predvidevanjih preseglo stotico. Čeprav vrtci in šole začasno zapirajo vrata v ponedeljek, bo verjetno že danes veliko otrok ostalo doma, s tem pa tudi nekateri starši. Meja z Italijo je po novem zaprta tudi za železniški, avtobusni in tovorni promet. V Sloveniji je pričakovati postopno ugašanje javnega življenja. Zaprte bodo tudi knjižnice.

Oda danes do preklica svoja vrata zapira tudi novomeška knjižnica. (Foto: Tomislav Urh)

Novomeška knjižnica obvešča, da zaradi porasta obolelih s koronavirusom v zadnjih dneh od danes do preklica zapira svoja vrata. Zaprte bodo tudi krajevne enote knjižnice, prav tako ne bo vozil bibliobus. »Izposoja gradiva v tem času ne bo možna, rezervirano gradivo pa vas bo počakalo v knjižnici in ga boste lahko prevzeli takoj, ko bo knjižnica ponovno odprta. Zamudnina za že izposojeno gradivo v tem času ne bo tekla, tako da zaradi zaprtja knjižnice bralci ne bodo trpeli dodatnih stroškov,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Tudi Ljudska knjižnica Metlika bo po navodilih Ministrstva za kulturo in v soglasju z Občino Metlika od danes do preklica zaradi trenutnih izrednih razmer v državi zaprta. »Za dneve zaprtosti se zamudnina ne bo obračunavala. O nadaljnjih postopkih našega dela vas bomo sproti obveščali. Spremljajte nas tudi na naši spletni in FB strani,« še navajajo.

Vlada v odhajanju je v četrtek sprejela še zadnje ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Razglasila je epidemijo, s ponedeljkom pa bodo zaprli vse vrtce, osnovne in srednje šole ter fakultete. Zapiranje šol zadeva 300.000 ljudi; starši mlajših otrok bodo morali poiskati varstvo ali pa bodo ostali doma. Mnogi vrtci in šole bodo samevali že danes.

V preteklih dneh so na meji z Italijo vzpostavili šest nadzornih točk, kjer zavračajo tuje državljane, ki niso zdravi oz. nimajo potrdila, da niso okuženi s koronavirusom. V četrtek zvečer pa so slovensko-italijansko mejo zaprli za vlakovni potniški, mednarodni občasni in linijski avtobusni promet. Meja bo z nekaj izjemami zaprta tudi za tovorni promet.

Pričakovati je, da bo v kratkem ustavljeno tudi delo sodišč. Zakon o sodiščih določa, da lahko v primeru izrednih dogodkov posamezna sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. V času trajanja teh posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja.

Število okuženih v Sloveniji eksponentno narašča. Premier Janez Janša, katerega tretja vlada bo po pričakovanjih danes potrjena, je že za danes napovedal sprejetje dodatnih ukrepov. Po predlogu infektologov se bo zaustavilo javno življenje v Sloveniji.

Treba bo zagotoviti tudi namestitvene kapacitete za okužene, ki niso kritični. Po besedah verjetnega novega obrambnega ministra Mateja Tonina bi lahko s kapacitetami vojske dobili dodatnih 300 bolniških postelj. Del bi jih lahko zagotovili v eni od vojašnic, katera bi bila najprimernejša, pa bo po njegovih napovedih znano danes dopoldne.

STA/R. N.