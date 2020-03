Na Javorovici le polaganje vencev

13.3.2020 | 11:50

Letos bo le polaganje venca v spominkem hramu, brez častne čete Slovenske vojske in raznih gostov, kot je bilo običajno. (Foto: arhiv DL)

Javorovica - Občina Šentjernej, Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, Občinska organizacija borcev za vrednote NOB Šentjernej, Skupnost borcev brigade Ivana Cankarja, Skupnost borcev Gorjanskega bataljona, Gorjanska četa so za jutri na Javorovici ob 11. uri načrtovali tradicionalno komemoracijo in spominsko slovesnost.

Kot sporočajo, bo ta zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom potekala spremenjeno oz. delno. Komemoracijo bodo izvedli v ožjem krogu. V spominskem hramu bo le polaganje vencev in cvetja ter poklon 113 padlim borcem 4. bataljona Cankarjeve brigade, vse ostale aktivnosti pa so odpovedane - ne slovesnosti in prireditve z gostom, praporščakov, nastopajočih, obiskovalcev…

Delegacije za položitev vencev in cvetja morajo biti zdrave osebe, pred vstopom na prireditveni prostor bodo razkuževalna sredstva rok, upošteva se navodila nacionalnega inštituta za zdravje.

L. M.