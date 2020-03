Nadaljevali bodo z urejanjem Kettejevega drevoreda

13.3.2020 | 10:00

Kettejev drevored v Novem mestu

Novo mesto - Prenova Kettejevega drevoreda se bo predvidoma v ponedeljek nadaljevala s polaganjem cevi za javno razsvetljavo in elektriko. Izvajalec bo z deli začel na bršljinski strani drevoreda, trajala pa bodo približno tri tedne. Izvedba del bo vplivala na oteženo prehodnost drevoreda, zato dodatna previdnost sprehajalcev ne bo odveč, sporočajo z novomeške občine.

Pri urejanju Kettejevega drevoreda so bila do sedaj odstranjena nevarna drevesa ter zasajena nova drevesa. »H koncu se približuje tudi izvedba tematske poti na Marofu, sledi ureditev makadama, ki bo na strmejših delih površinsko prevlečena s protiprašno zaščito ter postavitev drogov javne razsvetljave in urbane opreme,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Z deli na območju Kettejevega drevoreda in gradišča Marof, na katerem je v prihodnosti predviden arheološki park, so začeli konec lanskega leta in jih bodo predvidoma zaključili v poletnih mesecih.

R. N., foto MO Novo mesto