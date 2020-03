V brežiški bolnišnici potrdili prvi primer

13.3.2020 | 11:25

Brežiška bolnišnica spreminja režim delovanja. (Foto: SB Brežice)

Brežice - Vzorec kužnine, ki so ga v Splošni Bolnišnici Brežice odvzeli včeraj, je bil pozitiven na koronavirus. V bolnišnici, ki je ena od 16 vstopnih točk v državi za odvzem vzorcev, so doslej odvzeli 62 vzorcev.

Splošna bolnišnica Brežice bo v ponedeljek spremenila organizacijo dela. Nova ureditev bo veljala do petka, 27. marca. V ponedeljek bodo v Brežicah prenehali delo v vseh specialističnih ambulantah in v ginekološkem dispanzerju, odpovedali bodo tudi naročeni operativni program, je danes sporočila direktorica brežiške bolnišnice Anica Hribar.

Kot je povedala, bodo delovali le internistična prva pomoč, enota za poškodbe, pediatrična in ginekološka urgenca ter program za hospitalizirane bolnike. Ginekološka ambulanta za nosečnice in nujne ginekološke primere bo odprta vsak delovnik med 8. in 15. uro. Okulistična ambulanta za nujne primere pa vsako sredo med 11. in 14. uro.

Glede na epidemiološko stanje bodo morebitne nadaljnje ukrepe določili po 23. marcu. Med spremenjeno organizacijo dela velja prepoved prisotnosti očetov in drugih spremljevalcev na porodih. Zunanji obiskovalci ne smejo vstopati v bolnišnično menzo.

Urgentni center brežiške bolnišnice, kjer na zdravljenju še nimajo okuženih z novim koronavirusom, je sicer ena od 16 vstopnih točk v državi za odvzem vzorcev bolnikom s sumom omenjene okužbe.

Za odvzem vzorcev in obravnavo obolelih so pred urgentnim centrom namestili dva zabojnika. Vstop bolnišnico in omenjeni center sicer nadzorujejo. Od začetka delovanja enotne vstopne točke so tam odvzeli 63 vzorcev. Vzorec, ki so ga odvzeli v četrtek, je bil pozitiven.

Bolnišnica je vzpostavila tudi posebne ukrepe za zaposlene, je še zapisala Hribarjeva.

B. B.