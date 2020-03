"Državljanke in državljane prosimo ..."

13.3.2020 | 11:55

Številka 112 naj bo rezervirana za klice v sili in nujno pomoč, pozivajo na ministrstvu za obrambo.

"Državljanke in državljane prosimo, da če NE potrebujete nujne medicinske pomoči, pomoči gasilcev, nujne veterinarske pomoči, pomoči gorskih in jamarskih reševalcev ter drugih reševalnih enot, ne kličite na klic v sili na številko 112. Za iskanje zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1404," so sporočili iz službe za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo.

Osnovne informacije o virusu je mogoče najti na letakih, ki so jih gospodinjstva začela dobivati v nabiralnike. Na brezplačni številki, ki je navedena tudi na letaku, na vprašanja vsak dan med 8. in 20. uro odgovarjajo študenti višjih letnikov ljubljanske medicinske fakultete pod mentorstvom strokovnjakov. Državljani na letaku lahko najdejo še najpomembnejše informacije o tem, kako prepoznati okužbo s koronavirusom, kako se širi, kako se zaščiti pred okužbo in kako ustrezno ravnati ob sumu na okužbo.

Število okuženih z novim koronavirusom bo danes preseglo stotico. Čeprav vrtci in šole začasno zapirajo vrata v ponedeljek, je že danes veliko otrok ostalo doma, s tem pa tudi nekateri starši. Meja z Italijo je po novem zaprta tudi za železniški, avtobusni in tovorni promet. V Sloveniji je pričakovati postopno ugašanje javnega življenja.

B. B.