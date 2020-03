Kolona je krajša, na izstop pa še vedno čakajo več kot 17 ur

13.3.2020 | 12:05

Pogled na priključek Obrežje ob 12. uri (Foto: Dars, cestna kamera)

Obrežje - Pred mednarodnim mejnim prehodom Obrežje na meji s Hrvaško se je danes zgostila nekoliko krajša kolona tovornih vozil kot v četrtek. Ta sega približno do Čateža ob Savi in meri do devet kilometrov. Hrvaška stran pa je pri svojih postopkih vendarle malenkost hitrejša kot v četrtek, so za STA ocenili na Policijski upravi Novo mesto.

Pojasnili so še, da promet pred mejnim prehodom Obrežje danes usmerja okrepljeno število policistov, ki skrbijo predvsem, da ne prihaja do pobegov čakajočih tovornjakov na drugo cestno kolono oz. da avtocestni vozni pas ostaja odprt in prevozen tako za intervencijska kot druga vozila.

Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški devetkilometrska kolona, tovornjaki pa na izstop iz države čakajo več kot 17 ur.

Tovorni cestni promet je zgoščen tudi na mejnem prehodu Metlika, kjer tovorna vozila na izstop iz države čakajo več kot tri ure, so še povedali na novomeški policijski upravi.

