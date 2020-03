V nuklearki le naloge, ki so nujne za varno in stabilno obratovanje

V NEK so ob razglasitvi epidemije prešli v poseben režim delovanja. (Foto: NEK)

Krško - Z razglasitvijo epidemije na državni ravni Nuklearna elektrarna Krško (NEK) prehaja na zagotavljanje zgolj tistih funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje varnega in stabilnega obratovanja elektrarne. To pomeni izmenski nadzor obratovanja, nujna testiranja varnostne opreme, nujna vzdrževalna dela, analitična kemija hladilnih medijev, radiološki nadzor znotraj elektrarne in v okolju ter fizično varovanje elektrarne, so na naše vprašanje o ukrepih zaradi epidemije odgovorili iz NEK.

»V Nuklearni elektrarni Krško, ki velja za objekt pomembne državne infrastrukture, se zavedamo svoje odgovornosti, da v vseh okoliščinah zagotavljamo varnost obratovanja in proizvodnjo električne energije. Temu primerno v elektrarni konzervativno in sproti načrtujemo ukrepe glede na okoliščine, povezane s pojavom novega koronavirusa,« pravi Ida Novak Jerele iz službe NEK za odnose z javnostmi.

V NEK tako zapirajo vsa gradbišča in delovišča na projektih, uvaja se delo in pripravljenost na domu za vse podporne funkcije organizacije NEK, dovoljeni so samo vstopi v elektrarno in tiste storitve, ki so nujne za nemoteno odvijanje osnovnih funkcij zagotavljanja varnosti in obratovanja.

Kot poudarjajo v NEK, izjemno pozornost in ukrepe namenjajo samozaščitnemu obnašanju izmenskega osebja in zagotavljanju pogojev za zmanjšanje tveganja okužbe. »Vztrajamo, da se upoštevajo navodila za zmanjšanje verjetnosti prenosa virusa, samoizolacije, medsebojne ločenosti in stalnosti izmenskih posadk, dezinfekcije skupnih vozlišč in nadzora temperature ob vstopu v elektrarno,« navaja Ida Novak Jerele.

ODLOČNI UKREPI ŽE PRED 10 DNEVI

V NEK so sicer že pred desetimi dnevi sprejeli ukrepe, kot so prepoved obiskov zainteresiranih skupin javnosti v elektrarni, prepoved službenih potovanj, dvotedenska karantena za vse povratnike iz počitnic v Italiji, prehod na sestanke preko digitalnih povezav.

»Podali smo jasna navodila samozaščitnega obnašanja zaposlenih izven delovnega časa, torej doma. S sprejetimi ukrepi smo zagotovili najvišjo možno stopnjo samoizolacije in zmanjšali tveganja za okužbe z virusom na najnižjo možno raven. Istočasno nadaljujemo z varnim in stabilnim obratovanjem tudi v teh novih okoliščinah,« pravi Ida Novak Jerele.

