Doslej potrjenih 141 okužb, trije v intenzivni terapiji, v bolnišnicah le še nujni pregledi in operacije

13.3.2020 | 14:20

Porazdelitev potrjenih okužb po regijah do 14. ure. Za 15 obolelih oseb podatek o regiji bivanja še ni znan. (Vir: NIJZ)

Porazdelitev potrjenih okužb glede na starost do 14. ure (Vir: NIJZ)

Nina Pirnat na novinarski konferenci v Ljubljani (Vir: RTV Slovenija)

Ljubljana - Do 14. ure na okužbo s koronavirusom pozitivnih 141 oseb, je na novinarski konferenci povedala direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. To je skoraj 50 odst. več kot včeraj. Nakazuje se, da je največje povečevanje okužb v regiji Ljubljana.

V Jugovzhodni Sloveniji imamo potrjenih 30 okužb, kar je 10 več kot pred 24 urami, v Posavju pa so prvi pozitiven vzorec odvzeli včeraj.

V intenzivni enoti ljubljanske infekcijske klinike so trije bolniki zaradi posledic okužb s koronavirusom, vsi potrebujejo umetno predihavanje. Infekcijska klinika bo sicer od danes sprejemala samo še okužene z novim koronavirusom, druge bolnike selijo na drugo lokacijo.

"Epidemiološka situacija v Sloveniji je prešla v drugo fazo. Z namenim zamejitve okužbo omejujemo socialne stike, s čimer želimo zdravstvenemu sistemu omogočiti, da primerno oskrbi vse, ki potrebujejo pomoč. Tako mora biti. Študije pandemskih izbruhov kažejo, da je omejitev socialnih stikov najpomembnejši ukrep," je poudarila Pirnatova.

Zobozdravstveno oskrbo bodo od ponedeljka nudili samo na sedmih točkah (zdravstveni domovi Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Kranj, Nova Gorica, Koper), v bolnišnicah pa bodo prenehali izvajati vse specialistične preglede in operacije, ki na napotnicah nimajo oznak nujno in zelo hitro. Izjema so onkološki bolniki in nosečnice.

"Vsi pacienti, ki so naročeni na specialistični pregled ali poseg, bodo novi datum prejeli po pošti, v čim krajšem možnem času, zato prosimo naj ne kličejo za termine," sporočajo iz Splošne bolnišnice Novo mesto.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek je opozorila, da panika ni na mestu, saj ta navsezadnje slabo vpliva na imunski sistem; treba pa se je držati navodil.

Na novinarski konferenci so med drugim poudarili, da bo v zvezi z zaprtjem vrtcev in šol organizirano nujno varstvo otrok do vključno 5. razreda osnovne šole tistih staršev, ki morajo delati na ključnih delovnih mestih (le v primeru, ko sta na takem delovnem mestu oba starša), pa tudi, da šole dobivajo navodila, na kakšen način naj poteka izobraževanje na daljavo.

Da je vprašanj o koronavirusu veliko, kaže tudi podatek, da klicni center na številki 080 14 04 dnevno sprejme tudi okoli 1000 klicev.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, ki je z razglasitvijo epidemije prevzel koordinacijo spopadanja z novim koronavirusom, je danes sporočil, da so se danes že sestali v novi sestavi. Z novo vlado Janeza Janše, ki bo po pričakovanjih potrjena nocoj, pa bodo najbrž dobili kakšna nova navodila, skladno s katerimi se bodo tudi ustrezno organizirali, je napovedal Šestan.

B. B.