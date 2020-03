Občina obvešča občane: zadeve urejajte elektronsko

13.3.2020 | 15:45

Simbolična fotografija. (Po izvirniku: Metliška veduta, foto: Uroš Raztresen, obj. na spletni strani občine Metlika)

Metlika - Na občini Metlika do preklica občani urejajo le nujne zadeve in samo s predhodnim dogovorom z uslužbencem, ki ga potrebujejo. Ker so vhodna vrata občine zaradi preventivnih ukrepov zaklenjena, občani za obisk na občini pokličejo na telefonsko številko 07 36 37 400 ali pozvonijo na zvonec.

Za obisk pisarne kmetijske svetovalne službe pokličejo na telefonsko število 041 372 821 (Ana Bahor). O tem občina obvešča prebivalce na svoji spletni strani.

Občina prosi občane, da zadeve urejajopreko e-pošte (obcina.metlika@siol.net), telefonske številke 07 36 37 400, navadne pošte na naslov Mestni trg 24, 8330 Metlika. Vloge lahko oddajo tudi v nabiralnik pred vhodom v občinsko stavbo.

Plačevanje v sprejemni pisarni do preklica ne bo mogoče, zato občina prosi prebivalce, naj uporabljajo elektronsko bančništvo.

»Ponovno vas vljudno naprošamo, da v skladu s priporočili nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dosledno upoštevate vsakodnevne preventivne ukrepe: izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Če zbolimo, ostanemo doma. Upoštevamo pravila higiene kašlja. Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo. Če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 odstotkov. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov,« še poudarja v svojem obvestilu prebivalcem občina Metlika.

V obvestilu občina Metlika tudi usmerja občane glede aktualnih informacij in navodil na spletno stran Ministrstva za zdravje: Koronavirus COVID-19.

Na povezavi Obvestila o odpovedanih prireditvah in dogodkih v občini Metlika so na voljo informacije o odpovedanih lokalnih dogodkih.

M. L.