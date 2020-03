Most na Otočcu spet odprt

13.3.2020 | 19:55

Most na Otočcu je prenovljen in spet odprt za promet. (Foto: MONM)

Otočec - Na lesenem mostu prek Krke pod vasjo Otočec pri Novem mestu, ki so ga sredi januarja zaprli zaradi prenove, so danes sprostili promet. Prenova močno načete konstrukcije je sicer trajala dlje, kot je bilo načrtovano. Vzdrževalna dela so sprva ocenili na približno 60.000 evrov, njihovo podaljšanje pa naj bi naložbo podražilo za slabo tretjino.

Z novomeške občine, ki je zagotovila denar za omenjeno prenovo, so sporočili, da so morali izvajalci zaradi slabega stanja nosilne konstrukcije zamenjati tudi dobro polovico nosilnih elementov, prenova pa je obsegala še celovito menjavo vozne površine, poškodovanih mostnic in delov ograje.

Spomeniško zaščiteni most sicer omogoča najkrajšo cestno povezavo med dolenjsko avtocesto oz. med lokalno novomeško vzhodno vpadnico in podgorjanskimi vasmi, kot so med drugimi Gabrje, Brusnice in Ratež.

B. B