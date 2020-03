V Kočevju potrjeni trije primeri okužbe z novim koronavirusom

13.3.2020 | 16:00

V Zdravstvenem domu Kočevje so doslej testirali 26 oseb, tri so pozitivne na novi koronavirus. (Foto: arhiv DL)

Kočevje - V Zdravstvenem domu Kočevje, kjer so do vključno četrtka odvzeli 26 brisov, so včeraj potrdili prve tri primere okužb. Kot sporočajo z občine Kočevje, sta dva primera izven teritorija občine, en pa je na mejnem območju, a znotraj občine.

V Zdravstvenem domu Kočevje so sicer za zajezitev okužbe uvedli podobne ukrepe kot v drugih tovrstnih zavodih. Delo v tamkajšnjih splošnih ambulantah bo potekalo po spremenjenem režimu.

Iz kočevskega zdravstvenega doma so danes sporočili, da so do preklica zaprli stranski in spodnji vhod v zdravstveno stavbo, na glavnem vhodu pa uredili triažo vseh, ki vstopajo.

Ustanovili so interni štab, ki med kriznimi razmerami organizira nemoteno delo zaposlenih. Stalno sodelujejo s kočevsko občino in z območnim štabom civilne zaščite.

Odvzem brisov opravljajo na ločeni enoti v stavbi kočevskih blagovnih rezerv oz. nekdanji urgenci in sicer po predhodnem naročilu, vsak dan med 13. in 16. uro. Delo v ambulantah poteka prilagojeno, izvajajo le najnujnejše storitve. Izvajanje vseh preventivnih in nenujnih storitev so do nadaljnjega ukinili.

Testiranje izvajajo v vozilu obolelega. Za vse informacije o koronavirusu sta med 6.30 in 19.30 na voljo telefonski številki 040 524 849 in 040 314 547.

Za naročanje receptov, napotnic in urejanje bolniških staležev se bo vsak delavnik možno telefonsko pogovoriti z osebnim zdravnikom. Zdravniki bodo dosegljivi bodo tudi prek elektronske pošte.

V ginekološki ambulanti bodo do nadaljnjega izvajali le preglede nosečnic in obravnavali nujne primere ob hudih bolečinah in močnih ter podaljšanih krvavitvah.

Otroški dispanzer bo deloval le dopoldne, v laboratoriju bodo skrbeli le za nujne preiskave nosečnic in nujne preiskave napotenih bolnikov.

Vrata ambulante nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Kočevje so zaprta, obiskovalci pa naj nase opozorijo prek mikrofona na vhodu.

Delo zobozdravstvenih ambulant je do nadaljnjega popolnoma ustavljeno. Informacije za vse s tovrstnimi težavami so možne na telefonski številki 01 893 90 52. Med vikendom bo najbližja zobna ambulanta v Zdravstvenem domu Ljubljana, so še sporočili iz kočevskega zdravstvenega doma.

B. B.