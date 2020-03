Obvestilo Splošne bolnišnice Novo mesto

13.3.2020 | 16:20

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto je za obdobje štirinajst dni prekinila izvajanje vseh nenujnih specialističnih pregledov in posegov. Izjeme so bolniki zdravljeni s citostatiki in biološkimi zdravili ter nosečnice. Z njimi bomo vzpostavili individualni kontakt.

Vsi pacienti, ki so prenaročeni na specialistični pregled ali poseg, bodo novi datum prejeli po pošti, v čim krajšem možnem času, zato v bolnišnici prosijo, naj pacienti ne kličejo za termine.

Nujni kontakti

-za odvzem brisa ob sumu na okužbo s koronavirusom predhodno pokličite na telefonsko številko: 07 62 00 701,

-za nujne primere, ki niso povezani z morebitnimi simptomi koronavirusa, pokličite na telefonsko številko: 07 62 00 700 (Urgentni center Novo mesto).

1.Antikoagulantna ambulanta (AKA) dela 1 x krat tedensko in sicer v ponedeljek od 7.30 ure do 14.30 ure. Lokacija ambulante: pritličje stavbe porodnišnice Telefonska številka: 07 39-16-372. Več informacij

2.Restavracija Restavracija Splošne bolnišnice Novo mesto je do nadaljnjega ZAPRTA za vse zunanje obiskovalce.

