Sevnica za zdaj še brez okužb

13.3.2020 | 16:45

V ZD Sevnica doslej še niso naleteli na primer okužbe s koronavirusom. (Foto: arhiv DL)

Sevnica - V Zdravstvenem domu Sevnica so zadnje dni vzpostavili epidemiološki nadzor, ki ga izvajata dve zaposleni. Med osebjem hkrati izvajajo preventivne ukrepe preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom. Delo poteka po podobnem protokolu kot v drugih ustanovah primarnega zdravstva. Okuženih na Sevniškem še niso odkrili.

Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič je na današnji novinarski konferenci povedala, da v primeru pojava znakov kakršnihkoli respiratornih obolenj ukrepajo po protokolu Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ravno tako bodo po protokolu ravnali v primeru morebitne okužbe koga od zaposlenih in o okužbi obvestili javnost. Do danes sicer na Sevniškem niso odkrili okužbe z novim koronavirusom, je dodala.

V sevniškem zdravstvenem domu sicer skladno z odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 izvajajo le preventivne preglede nosečnic pri izbranem ginekologu in preventivne obravnave v patronažnem varstvu.

Izvajajo še preventivne obravnave otročnic, novorojenčkov in dojenčkov v patronažnem varstvu, preventivne preglede dojenčkov in predšolskih otrok, starih do šest let, ter obvezna cepljenja. Predvsem preventivne preglede dojenčkov, starih do enega leta, vključno z rednimi cepljenji in ultrazvočnim pregledom kolkov pri dojenčkih.

Opravljajo tudi sistematske preglede pri psihologu za tri- in petletnike, preventivne preglede pred zaposlitvijo in zdravniške preglede za voznike, je med drugim povedala Tomšičeva.

B. B.